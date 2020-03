Juan Ignacio Chela svela il grande obiettivo di Diego Schwartzman

In un’intervista pubblicata sul sito ufficiale dell’ATP, l’ex tennista argentino e attuale coach di Diego Schwartzman, Juan Ignacio Chela, ha parlato degli obiettivi ambiziosi del suo assistito. “Schwartzman mi ha sorpreso per la sua continuità, per il fatto di riuscire ad essere sempre lì, anno dopo anno” ha raccontato Chela.

“Ovviamente il grande obiettivo di Diego è approdare in top 10. È già stato numero 11 del ranking, perciò ci è andato molto vicino. Adesso tutto il circuito sta vivendo un momento di grande difficoltà, ma credo che con il lavoro riuscirà a realizzare questo sogno”.

L'ex numero 15 del mondo ha poi parlato del suo rapporto con Schwartzman. “Da quando io e Diego abbiamo iniziato a collaborare, il nostro rapporto è sempre stato molto buono” ha sottolineato l’argentino.

“Abbiamo caratteri molto simili, siamo entrambi molto professionali e sappiamo alternare molto bene momenti di duro lavoro ad altri di relax. Questo è un aspetto cruciale per creare un bell’ambiente, che poi si traduce in buoni risultati nei tornei”.

Riguardo invece all’attuale situazione di emergenza, Chela ha commentato: “In questi giorni c'è poco che possiamo fare. Sia io che Diego non usciamo di casa. So che sta facendo un bel po’ di esercizio fisico in una piccola palestra che ha allestito in casa.

Sul fronte tennis ovviamente nulla, visto che il momento è molto delicato, in Argentina come nel resto del mondo. Quando le cose miglioreranno e si stabilizzeranno, pianificheremo una tabella di marcia precisa in modo da poter tornare al livello fisico che aveva raggiunto prima dello stop”.

Attualmente Schwartzman occupa la 13ma posizione nella classifica ATP, a 290 punti dall'agognata top 10.



Photo Credit: Getty Images