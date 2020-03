Dominic Thiem: "Inizierò a prepararmi per la stagione su erba"

Con la sospensione dei tornei di tennis prolungata fino al sette giugno a causa della pandemia da coronavirus, la stagione sulla terra è certo che non si giocherà. Tuttavia, Dominic Thiem, che negli anni ha dimostrato di giocare nei tornei su clay il suo miglior tennis, non sembra essere troppo preoccupato dalla cancellazione della stagione sulla terra.

Il numero tre del mondo ritiene che ci siano cose più serie di cui preoccuparsi rispetto alla sospensione del tour. "Dobbiamo tutti fare la nostra parte", ha detto l’austriaco. Thiem ha spiegato che per adesso la priorità è quella di combattere il coronavirus.

Il 26enne al momento si trova nella propria casa, non si allena con la racchetta ma cerca di mantenersi in forma. “Ci sono cose molto più importanti nelle nostre vite e tutti dobbiamo fare la nostra parte. Tuttavia, si tratta di misure molto drastiche e drammatiche per tutti i giocatori, ma dobbiamo imparare a gestirle”, ha dichiarato Thiem a Sky Sport Austria.

L'austriaco ha anche imparato ad adeguarsi alle ultime modifiche sul calendario del tennis. Non è ancora chiaro come e quando riprenderà il tour. Tuttavia, ha detto Thiem “inizierò a prepararmi per la stagione su erba”, anche se non è detto che si giocherà.

Il tour è programmato per ricominciare l'otto giugno. Durante quella settimana sono previsti l'Open di Stoccarda in Germania e il torneo di Hertogenbosch in Olanda. Sebbene non ci sia ancora una garanzia completa che questi eventi si disputeranno i tennisti devono tenersi pronti a riprendere la stagione per data prevista.