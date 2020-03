Halep: "Cerco sempre di evitare i pensieri negativi durante gli allenamenti"

Il segreto di Simona Halep? La costanza. «Le persone non capiscono che ogni giorno è differente dall'altro. E soprattutto che non puoi sempre essere al massimo. Con il passare degli anni sono diventata molto metodica e costante negli allenamenti.

Ed è solo così che si può migliorare. Ogni volta che un colpo non funziona come vorrei, lo provo e lo riprovo fino a quando non lo reputo praticamente perfetto. C'è un legame invisibile tra me e la palla, alcune volte è quasi come fosse una parte di me.

Durante gli allenamenti provo a eliminare i pensieri negativi e a concentrarmi solo ed esclusivamente sui colpi che devo mettere in campo. Funziona così». La numero due del mondo (reduce peraltro dal successo a Dubai) ai microfoni di digisport si è raccontata senza troppi filtri.

«Posso fare qualsiasi cosa, ma ho sempre bisogno di qualcuno al mio fianco. Sono fatta così. Ascolto attentamente le direttive del mio allenatore, ma e spesso volentieri mi lamento. Devo aggrapparmi sempre a qualcosa per trovare le motivazioni giuste» ha confessato.

Dopo il forfait da Doha, la rumena ha ben pensato di prolungare lo stop a causa di qualche noia fisica. La caccia alla vetta dovrebbe allora ricominciare da Miami. Photo Credit: Getty Images