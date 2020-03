Maria Sharapova: "Posso dire con certezza che non tornerò a giocare"

Dopo aver deciso di porre fine alla sua carriera all’età di 32 anni, Maria Sharapova ha concesso una lunga intervista al New York Times ripercorrendo le fasi più importanti della sua carriera. La russa ha vinto il suo primo Wimbledon nel lontano 2004, diventando poi una delle atlete più ricche e popolati del nuovo millennio.

“È molto difficile fare paragoni quando ci si ritira. Ognuno di noi ha uno stile di vita completamente diverso. Vediamo alcuni giocatori che abbandonano questo sport prima dei 30 anni, mentre altri continuano a giocare anche dopo i 35.

Penso che ogni giocatore abbia il diritto di decidere quando è il momento di fermarsi, io ho deciso che questo era il momento adatto” – ha spiegato l’ex numero 1 del mondo. Masha non ha mai nascosto il suo desiderio di avere figli: “Ho sempre detto che mi piacerebbe, ma non li avrei mai fatti mentre giocavo.

So che ci sono molte tenniste che hanno dei bambini e riescono a combinare le due cose, io non ne sarei stata in grado. Devi trascorrere molte ore sul campo e sei costantemente in viaggio, il che mi farebbe perdere molti aspetti della loro infanzia.

Ora che ho deciso di smettere, ho il tempo di pensarci”. La sospensione per doping è stato il momento più buio della sua carriera: “È stato un frangente complicato non solo della mia carriera, ma della mia stessa vita.

Nonostante tutto, ho deciso di non arrendermi, di riconoscere il mio errore e lottare per tornare a giocare. Sono orgogliosa di avercela fatta, anche se i risultati degli ultimi anni non mi hanno regalato molte soddisfazioni”.

La siberiana ha escluso la possibilità di tornare a giocare in futuro: “Posso affermare con certezza che non succederà. È possibile che rimanga legata a questo sport in altre forme, ma non come tennista”.