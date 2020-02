Sabalenka: "Adesso mi muovo meglio in campo, darò tutto per vincere in finale"

È una Aryna Sabalenka molto soddisfatta quella che si è presentata in conferenza stampa dopo il successo ottenuto ai danni di Svetlana Kuznetsova nella semifinale di Doha. Il brillante 6-4 6-3 maturato in appena un’ora e un quarto di partita ha infatti regalato alla bielorussa, attualmente numero 13 del mondo, l’accesso all’11ma finale in carriera, la terza a livello Premier 5 e la prima di un 2020 nel quale, prima della settimana qatariota, non aveva certo brillato.

“Sono molto felice per l’approdo in finale, specie considerando il fatto che partecipo quest’anno per la prima volta e sono riuscita a raggiungere l’ultimo atto” ha dichiarato Sabalenka. “Si tratta di un risultato straordinario, e sono davvero soddisfatta del livello di gioco che sono riuscita a mantenere fin qui; vediamo adesso che cosa succederà domani, ma è certo che darò tutto quello che ho per vincere”.

La bielorussa, che fa della potenza dei colpi e dell’uno-due le sue armi migliori, sta lavorando molto sull’aspetto della mobilità, degli spostamenti e della gestione tattica degli scambi prolungati: e i risultati, in questa settimana, si sono visti.

“Mi sto muovendo meglio in campo, e cerco di gestire gli scambi prolungati” ha confermato la stessa Aryna. “In realtà non ho paura a giocare gli scambi lunghi, e ne sto traendo vantaggio. Ed è questa la grande differenza, perchè quando sei a tuo agio in quei momenti allora giochi meglio”.

Sabalenka sfiderà Petra Kvitova, che in semifinale ha avuto ragione della numero 1 del mondo Ashleigh Barty.



Photo Credit: Getty Images