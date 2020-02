Fognini: "Chiediamo al pubblico di sostenerci, noi siamo pronti a dare il meglio"

L’Italia sfiderà la Corea del Sud per un posto alla Fase Finale della Coppa Davis 2020 il 6 ed il 7 marzo al Tennis Club Cagliari. Corrado Barazzutti, capitano della squadra azzurra, ha deciso di convocare per l’importante turno di qualificazione Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Simone Bolelli.

Intervistati al quotidiano “L’Unione Sarda” , Fognini e Sonego, i due italiani con il ranking più alto impegnati in questa sfida, hanno chiesto a gran voce il supporto del pubblico. "Giocare per la Nazionale è sempre speciale e di Cagliari ho bellissimi ricordi" , ha spiegato il ligure.

"Chiediamo al pubblico sardo di sostenerci, noi siamo pronti a dare il meglio" Mentre queste sono state le parole di Sonego. "Far parte della Nazionale è un onore per me, sono molto contento di giocare a Cagliari, vi aspettiamo numerosi, abbiamo bisogno del vostro supporto"

Proprio pensando ai sostenitori azzurri, anche il presidente della FIT Angelo Binaghi ci ha tenuto a tranquillizzare tutti sulla situazione Coronavirus. "Siamo stati contattati pocanzi dal Governo coreano per avere la certezza che faremo entrare in Sardegna i loro giocatori e lo staff" , ha chiarito Binaghi in conferenza stampa.

"Ci siamo messi in contatto col nostro Governo, il problema è risolto. Prenderemo tutte le precauzioni possibili ovviamente, in questo senso il mare rappresenta una protezione e non un ostacolo"