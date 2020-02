Mager: "Thiem era uno dei miei idoli e l'ho battuto. Sto vivendo un sogno"

Prima del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro era numero 128 del Ranking Atp, ora Gianluca Mager sta provando a scalare la classifica ed è ad un passo da un incredibile risultato. Il tennista sanremese è infatti impegnato nella semifinale del torneo brasiliano contro l'ungherese Balazs e la gara è stata sospesa per pioggia sul risultato di 7-6(4), 3-3.

Il tennista di 25 anni è stato protagonista però della più grande impresa nel 2020 del tennis italiano. Ai Quarti di Finale, in modo assolutamente deciso e allo stesso tempo inatteso, Mager ha battuto il numero 4 al mondo Dominic Thiem, testa di serie numero 1 nel torneo carioca.

Un match vinto in più tempi visto che la gara è stata sospesa dopo un set e con l'italiano in vantaggio di un break nel secondo ed è stata ripresa il giorno dopo. Mager ha continuato a giocare il suo tennis ed ha raggiunto un incredibile risultato.

Ecco le sue parole al termine della gara: "Non so che cosa dire, sono troppo emozionato. Per me era già sogno poter affrontare Thiem, uno dei miei idoli come giocatore, e pensare di averlo battuto non mi sembra vero...

Ho messo in pratica i consigli del mio coach di lottare su ogni palla, dando il massimo, senza pensare al punto precedente, e così ho cancellato la chance sfumata sul 5-4. È incredibile"