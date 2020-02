Thiem: "Non sono al meglio, ma ho dato il massimo per battere un ottimo Munar"

Dopo le difficoltà al primo turno, Dominic Thiem ha dovuto affrontare una vera e propria battaglia per battere lo spagnolo Jaume Munar. Il numero 4 al mondo ha ottenuto la vittoria con il risultato di 6-7 (5);6-3;6-4.

Al termine della gara Thiem ha parlato cosi: "Tutto quello che voglio è vincere. Non sono al meglio, ma quando mi trovo in queste situazioni, l'importante è combattere fino alla fine e trovare soluzioni.

Sia fisicamente che mentalmente non sono al 100 % per un grande torneo, ma sto combattendo con orgoglio" La gara? "Nel primo set sono stato sotto pressione, non ho trovato il mio stile, ma fortunatamente ho alzato il livello nel secondo set e ho sentito che avevo l'energia supplementare per cambiare questa gara.

Sono contento di aver ottenuto questa vittoria contro un avversario molto complicato" Parlando infatti di Munar: "È la terza volta che ci confrontiamo e mi mette sempre nei guai. Penso che la sua classifica al momento (numero 99) non rispecchi il livello del suo tennis.

Ha giocato una grande gara e non mi regalava facilmente i punti" Nel prossimo turno Thiem sfiderà l'italiano Gianluca Mager.