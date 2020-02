Shapovalov soddisfatto: "Voglio mostrare di essere il tennista degli ultimi sei mesi"

Dopo un inizio di stagione abbastanza deludente Denis Shapovalov ha ottenuto una buona vittoria contro Marin Cilic. Nonostante le avversità il tennista croato è ancora un avversario ostico e Shapovalov ha avuto la meglio in tre set con il risultato di 6-4;4-6;6-2.

Al termine del match il giovane tennista canadese è apparso abbastanza fiducioso: "Sapevo che Marin sarebbe stato un duro avversario, già in passato abbiamo avuto partite molto equilibrate. Ho iniziato bene, poi lui ha accelerato nel secondo set e nel terzo ho dovuto giocare il mio miglior tennis.

Durante la gara mi sono sentito molto a mio agio" Nella scorsa stagione Shapovalov ha raggiunto la finale a Parigi Bercy ed infine ha concluso: "Questa settimana voglio mostrare il livello raggiunto negli ultimi cinque o sei mesi"

Il 2019 è stato un buona stagione per Shapovalov visto che, oltre ad aver raggiunto la sua prima finale in un Masters Series, ha vinto a Stoccolma il suo primo titolo Atp. Il giovane canadese ha come Best Ranking Atp il 13 posto in classifica mentre al momento è numero 15 ed ha come obiettivo quello di entrare a breve nella Top 10 del mondo.