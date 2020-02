Edmund torna al successo: "Non mi aspettavo di vincere il torneo, ora niente euforia"

Grazie ad una grande finale contro Andreas Seppi, il tennista britannico Kyle Edmund si aggiudica il torneo Atp 250 di New York 2020 e rientra "nel tennis che conta" Per il tennista è il secondo torneo vinto in carriera dopo Anversa 2018 e il britannico è sembrato finalmente simile al tennista che nel 2018 ha incantato ed è arrivato alla posizione numero 14 in classifica Atp.

Successivamente Edmund è stato frenato dagli infortuni che hanno rallentato di molto la sua crescita e in questo torneo Edmund è tornato a bombardare e mostrare il suo vero tennis. Al termine della gara il tennista si è espresso così in conferenza: "Non devo rallegrarmi troppo di questa grande settimana.

Nella vita ci sono tanti alti e bassi, ma l'importante è restare positivi e continuare a lavorare per provare sensazioni come in questi giorni. Il mio servizio è stato fondamentale in questo successo, all'inizio non avrei mai immaginato di vincere il torneo.

Per un tennista è logico sognare di vincere tornei, quindi sono molto contento" Grazie alla vittoria di questo torneo Kyle Edmund torna nei primi 50 al mondo. Come miglior risultato negli Slam, Kyle Edmund ha raggiunto la semifinale all'Australian Open del 2018.