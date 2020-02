Nicolas Massu: "Thiem merita di essere in finale agli Australian Open"

“Non è facile battere leggende come Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal, ma sento di avere l’esperienza necessaria per vincere un torneo del Grande Slam e mantenere il mio massimo livello per due settimane”.

Sono state queste le parole utilizzate da Dominic Thiem subito dopo aver raggiunto la terza finale Slam della sua carriera, la prima su una superficie veloce. Il tennista austriaco ha battuto in quattro set un ottimo Alexander Zverev ed ora affronterà Novak Djokovic domenica.

Uno dei segreti degli evidenti miglioramenti del numero cinque del mondo sulle superfici veloci porta sicuramente il nome ed il cognome di Nicolas Massu, il suo nuovo allenatore. Proprio il cileno ha voluto elogiare il suo assistito in una recente intervista.

“La cosa importante, per me, è che tu faccia il tuo gioco. Ogni partita è diversa a seconda dell’avversario. Ci sono sempre dettagli da approfondire, ma tutto dipende dal giocatore che trovi dall’altra parte della rete.

Thiem sta giocando molto bene. Sono felice delle sue prestazioni e del livello che ha espresso negli ultimi mesi. Da quando ho iniziato a lavorare con lui, ho sempre pensato che potesse vincere su qualsiasi superficie. So che è molto motivato in vista della finale. Dominic merita di essere in finale per tutto quello che sta facendo”.