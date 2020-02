La Kenin è entusiasta: "Ho lavorato duramente per riuscire a coronare questo sogno"

A soli 21 anni Sofia Kenin ha giocato la sua prima finale di uno Slam ed ha vinto a sorpresa il titolo contro la favorita Garbine Muguruza. Per la tennista americana è un sogno e la ventunenne, neo numero 7 al mondo, ha dato le sue impressioni dopo la vittoria: "Ho avuto diverse emozioni in queste due settimane e pochi sono in grado di capire quanto significhi per me questa gara.

Vincere l'Australian Open è un onore, sono orgogliosa di me stessa e del mio staff, di tutti coloro che hanno creduto a tutto questo. Questo è un sogno, abbiamo lavorato duramente per questo e ora ci siamo arrivati"

Momento chiave? "Si, nel terzo set eravamo 2-2 ed ero 0-40. Li le cose sono cambiate ed ho giocato il mio tennis migliore, ciò mi ha consentito di alzare il titolo. Sapevo di dover rischiare, affrontavo una due volte campionessa di tornei del Grande Slam, è stata una gran battaglia ma fortunatamente ho espresso il mio gioco migliore ed ho conquistato la vittoria"

Se ho sentito mia madre? "L'ho chiamata subito dopo la vittoria, le ho detto di rilassarsi e che avevo vinto. In queste ore eravamo tutti molto stressati, ma ora tornerò a casa e potrò riabbracciarla"

Fiducia? "Ho sempre avuto fiducia in me stessa e sapevo che prima o poi avrei raggiunto questi livelli. Già nella scorsa stagione sono cresciuta tantissimo, ora a poco a poco le cose stanno andando per il verso giusto"

Vincere altri Slam? "Mi piacerebbe e credo sarebbe sorprendente. Faccio ancora fatica a credere a quello che è successo. Ora devo ritornare con i piedi per terra e capire che è tutto vero" Il ruolo di mio padre? "È stato il mio tecnico per tutta la carriera, questa vittoria è tutto quello che abbiamo sempre sognato, questa vittoria è di entrambi.

Lui mi ha aiutato molto con il mio gioco, è un bravo allenatore e mi fa allenare sodo" A chi mi sono ispirata? "Ho ammirato tenniste come la Sharapova e la Kournikova. Vidi Maria vincere uno Slam a 17 anni e quella gara mi ha aiutato a crescere.

Ora sto facendo grandi cose per il tennis americano e ne vado fiera. Sono entusiasta che farò parte della Fed Cup con Serena Williams"