Thiem: "Sento di avere l'esperienza necessaria per vincere un torneo dello Slam"

Dominc Thiem è inarrestabile. Il tennista austriaco si è liberato in quattro set di Alexander Zverev in semifinale ed ha raggiunto la terza finale Slam della sua carriera, la prima su una superficie veloce. In conferenza stampa, Thiem ha iniziato parlando della sua prestazione contro Zverev.

“Ci sono stati diversi momenti chiave durante la partita” , ha detto l’attuale numero 5 del mondo. “Entrambi abbiamo giocato bene, sapevamo che il match si sarebbe risolto nei piccoli dettagli. Sul 5-4 nel secondo set e sul 4-5 nel terzo, sono riuscito a dare molta intensità al mio gioco e ad aumentare il livello del mio tennis.

Il terzo set è stata la chiave della partita. Sono stato coraggioso nei momenti decisivi, anche la fortuna aiuta in momenti del genere. I miei miglioramenti? Il titolo vinto ad Indian Wells la scorsa stagione ha rappresentato un punto di svolta, perché mi ha dato molta fiducia.

Poi, in autunno, ho fatto un grande passo in avanti durante la stagione asiatica: ho aumentato la mia aggressività ed ho iniziato a giocare con più intelligenza. Il grande torneo disputato alle ATP Finals mi ha fatto credere di poter fare qualcosa di simile qui in Australia.

Vincere contro Rafael Nadal ha comportato un enorme sforzo fisico e mentale. Spesso mi è capitato di perdere la partita successiva a quella vinta contro uno dei Big Three, ma questa volta mi ha aiutato l’esperienza”.

Thiem si è infine soffermato sulla finale di domenica contro Novak Djokovic. “Ho giocato due partite molto intense negli ultimi giorni, ma penso che sarò in grado di recuperare ed essere pronto. Dovrò trovare il mio equilibrio, cosa difficile contro Novak.

So che dovrò correre dei rischi ed essere aggressivo. Lui è il favorito, ma mi sento bene e sto giocando un fantastico tennis. Non è facile battere leggende come Roger Federer, Novak e Rafa, ma sento di avere l’esperienza necessaria per vincere un torneo del Grande Slam e mantenere il mio massimo livello per due settimane”.