Alexander Zverev: "Avrei potuto fare di più. Thiem può vincere il torneo"

Lo strepitoso cammino di Alexander Zverev agli Australian Open si è fermato in semifinale sotto i colpi di un eccellente Dominic Thiem. Il tennista tedesco può ritenersi comunque soddisfatto di quanto fatto vedere in questo torneo, soprattuto considerando il disastroso inizio di stagione all’ATP Cup.

“Ho avuto molte opportunità” , ha spiegato Zverev in conferenza stampa. “Ho avuto 14 palle break, quindi avrei potuto fare molto di più, ma nei momenti importanti non ho giocato bene. Do tutto il merito a Thiem per la vittoria, è stato l’avversario più forte che ho affrontato questa settimana.

All’inizio era un po’ nervoso, ma merita di essere in finale. Sono deluso per la sconfitta, ma devo restare positivo perché ho disputato un grande torneo. Ho affrontato l’evento in modo diverso rispetto al solito.

Sono sceso in campo senza grande pressione, pensando partita dopo partita e non guardando oltre. Penso che questa sia la strada giusta in vista dei prossimi appuntamenti. Devo continuare a lavorare su alcuni aspetti del mio gioco, come il servizio, per continuare a crescere”.

A Zverev è stato infine chiesto un giudizio sulle possibilità di vittoria di Thiem in finale. “Prima era un giocatore adatto alla terra battuta, ma ora è capace di giocare dei colpi piatti e adattare il suo tennis a questa superficie.

Credo che abbia una grande opportunità. Se starà bene fisicamente, potrà vincere il torneo. Il livello che ha mostrato oggi è nettamente migliore rispetto a quello delle ATP Finals. Gli auguro il meglio perché merita di raggiungere importanti risultati”.