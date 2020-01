Karolina Pliskova: “Sto giocando ad un livello molto alto”

Numero 2 del mondo questa settimana e già vincitrice del torneo WTA di Brisbane International, conclusosi poco più di dieci giorni fa, la ventisettenne ceca Karolina Pliskova è al momento imbattuta in questo 2020 e tra qualche ora scenderà in campo per la sua sfida di terzo turno agli Australian Open, dove affronterà la russa Anastasija Pavljucenkova: “Ho avuto un’ottima pre-season”, ha detto la ceca, che nelle due partite precedenti a Melbourne ha avuto la meglio in due set prima di Kristina Mladenovic (6-1 7-5), quindi di Laura Siegemund (6-3 6-3).

“Ho lavorato duramente e sono stata subito ricompensata con il titolo a Brisbane. Credo di stare sempre meglio ogni giorno che passa e di giocare al momento un livello di tennis molto alto. Nonostante il punteggio delle mie prime due partite, gli incontri non sono stati in realtà molto semplici, dal momento che ho incontrato due giocatrici già consolidate sul circuito e che hanno avuto risultati importanti”.

Sei le precedenti sfide tra Pliskova e Pavljucenkova, tutte vinte dall’ex numero uno del mondo ceca, l’ultima disputata ad Eastbourne nel 2018. Karolina ha raggiunto a Melbourne al massimo una semifinale: quella dell’anno scorso persa in tre set contro la futura vincitrice del torneo Naomi Osaka.