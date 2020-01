Caty McNally e quella volta che affrontò Serena Williams

Diciotto anni compiuti a novembre, attuale numero 116 delle classifiche mondiali, la statunitense di Cincinnati Catherine ‘Caty’ McNally ha sconfitto lunedì in due set (6-1 6-4) nel primo turno degli Australian Open la padrona di casa e ben più esperta Samantha Stosur, che a Melbourne ha raggiunto al massimo gli ottavi di finale in due occasioni, nel 2016 e nel 2010.

Cathy, proveniente dalle qualificazioni dove ha lasciato solo un set, ha ricordato il suo incontro di secondo turno conto Serena Williams agli ultimi Us Open, partita in cui era anche riuscita a vincere il primo set 7-5 prima di capitolare raccogliendo solo altri quattro game nei successivi due parziali: “Serena è sempre stata una fonte d’ispirazione per me”, ha detto la giovane.

“Affrontarla e trovarmela dall’altra parte del campo mi ha fatto capire di cosa sono capace. E’ stata una grande esperienza in termini di insegnamento per me. E poi, non ero mai stata in un palcoscenico come quello dell’Arthur Ashe prima di allora, perciò adesso la Melbourne Arena mi sembra quasi piccola in confronto, se devo essere sincera”.

Approdata al circuito maggiore nel 2019, lo scorso anno McNally ha raggiunto le semifinali del Citi Open di Washington da numero 150 del mondo, fermata solo dalla nostra Camila Giorgi in due set.