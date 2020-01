Barty: "Non sento pressione quando gioco in Australia. Il pubblico qui è incredibile"

Ashleigh Barty è diventata numero uno del mondo lo scorso 24 giugno, dopo la vittoria ottenuta al torneo WTA di Birmingham. Da quel giorno, le aspettative sulla giovane tennista australiana sono diventate sempre più alte.

Barty, nonostante tutto, si è detta pronta per dare il massimo di fronte al pubblico di casa, che non considera un ulteriore elemento di pressione. “Sono molto entusiasta di giocare questo torneo da numero uno del mondo” , ha detto Barty in conferenza stampa.

“È stato incredibile quello che mi è successo la scorsa stagione: ho vinto il mio primo Slam e sono diventata numero uno al mondo. Spero che questo mio periodo positivo possa continuare qui in Australia.

Trionfo ad Adelaide? Vincere un torneo prima di iniziare uno Slam è molto bello. Sono felice e mi sento bene fisicamente. È stato emozionante diventare la campionessa di un torneo australiano. Nelle ultime settimane si è parlato molto di me e delle mie possibilità di vincere gli Australian Open.

Per me non c’è nessuna pressione aggiuntiva, visto che non leggo i giornali ed i commenti social. Il supporto che ho ricevuto dal pubblico australiano nelle ultime settimane è stato incredibile. Ci sono 128 giocatrici che possono vincere il torneo.

Non credo che si possa escludere qualche tennista. Tutte hanno guadagnato il diritto a giocare questo torneo e tutte combatteranno per arrivare il più lontano possibile. Negli ultimi tempi, non sempre le tenniste favorite hanno vinto il torneo”.