Gasquet sul forfait agli AO: "Avrei potuto giocare, ma non sono competitivo ora"

Richard Gasquet non potrà partecipare ai prossimi Australian Open a causa del solito problema al ginocchio sinistro. L’ex numero 7 del mondo ha giocato la sua ultima partita a Basilea lo scorso 24 ottobre. Dopo la sconfitta subita agli ottavi di finale contro Roberto Bautista Agut, Gasquet non è più riuscito a scendere in campo.

Il tennista francese ha parlato delle sue attuali condizioni fisiche in un’intervista al quotidiano “L’Équipe” . “Non ero affatto pronto per competere ad alti livelli” , ha spiegato Gasquet.

“È complicato quando smetti di giocare per due mesi e mezzo. Avrei potuto anche giocare, ma in questo momento non sono competitivo. Ho sempre sofferto dal punto di vista fisico dopo il torneo di Basilea. Ho delle cisti al ginocchio sinistro che sono tornate tre o quattro volte.

Ho fatto quattro infiltrazioni ed ora ho la sensazione che il dolore sia passato. Ho avuto lo stesso problema a Dubai nel 2017, ma la situazione era diversa" Nonostante i problemi, Gasquet ha però rivelato di aver ripreso l'attività fisica.

"Ho ripreso gli allenamenti da alcuni giorni. Avevo iniziato bene con la preparazione a Marrakech, ma dopo circa una settimana avevo di nuovo dolore”.