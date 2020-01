Rublev: "Iniziare la stagione con una vittoria in un torneo è fantastico"

Andrey Rublev ha conquistato al debutto stagionale il suo primo torneo del 2020. Il giovane tennista russo ha disputato un ottimo torneo a Doha ed ha battuto in finale il talentuoso giovane francese e rivelazione del torneo Corentin Moutet con il risultato di 6-2, 7-6.

Il tennista classe 1997, che grazie a questa vittoria entrerà nei primi 20 tennisti al mondo, ha commentato così la sfida nel post-gara: "È la mia prima volta che vinco al primo torneo della stagione ed è una sensazione incredibile.

Non ho pensato alla finale persa due anni fa, ma volevo solo dare il meglio di me. Funziona così e in una finale se il tuo avversario è superiore bisogna solo accettarlo. Quindi è perfetto così: d'altro canto capisco la frustrazione di Moutet, ci sono passato anche io"

Rublev ha conquistato così il suo terzo torneo in carriera, dopo i trionfi a Umago e Mosca; con questa vittoria ha raggiunto il suo "Best Ranking" Rublev è considerato tra i miglior giovani tennisti del panorama Internazionale.

Negli ultimi giorni aveva avuto parole critiche nei confronti dell'Atp Cup, ma la sua mancata presenza alla competizione ha generato così il suo trionfo a Doha.