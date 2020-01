Kyrgios: "Durante il match, pensavo solo a come poter aiutare i miei connazionali"

La copertina del Day 1 della prima edizione dell’ATP Cup va senz’altro a Nick Kyrgios. E non per la splendida prestazione con cui l’australiano ha superato in due set Jan-Lennard Struff, aprendo la strada al secco 3-0 con cui i ragazzi di Lleyton Hewitt hanno liquidato la Germania di Zverev.

Il momento che ha emozionato migliaia di spettatori in tutto il mondo è arrivato quando Nick ha annunciato la sua particolarissima donazione per gli incendi che in questi giorni stanno devastando l’Australia: 200 dollari per ogni ace scagliato.

Solo nel match contro Struff, il classe ’95 ne ha messi a referto ben 20, portando così a 4000 dollari il bottino da destinare alle vittime di questa terribile calamità. “Quando si verifica una situazione come questa, è difficile scendere in campo ed essere concentrato” ha dichiarato Kyrgios in conferenza stampa.

“Per ogni singolo istante del match, ho pensato a come avrei potuto aiutare i miei connazionali e a servire ace. Sono contento che il tennis abbia assunto un ruolo importante in questa situazione di emergenza, tutti dobbiamo cercare di contribuire il più possibile.

Gli atleti guadagnano molti soldi, e stiamo vivendo un momento in cui una bottiglia d'acqua può salvare una vita. Mia madre è a Canberra, ho molti cari lì e ovviamente sono preoccupato”. Un'iniziativa che seguirà anche Karolina Pliskova, che ha annunciato sui social che proprio come Kyrgios donerà 200 dollari per ogni ace scagliato durante la tournée australiana.

Riguardo al tennis espresso all'esordio, Kyrgios ha commentato: “La verità è che sono molto soddisfatto della mia prestazione. Non mi aspettavo di giocare così bene nella prima partita dell’anno, ho servito bene nei momenti chiave”.



