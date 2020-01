Martina Hingis: “Quello di Ashleigh Barty è il vero tennis, mi piace molto”

Sin da quando si è – definitivamente – ritirata dal tennis nel 2017, la trentanovenne Martina Hingis, vincitrice di cinque prove del Grand Slam in singolare e di venti in doppio (considerando anche la specialità del misto), non ha mai abbandonato il mondo di questo sport, passando piuttosto a quello dell’insegnamento.

Per di più, l’ex numero uno del mondo elvetica ha continuato a seguire il tennis in tv, restando attratta in particolare dall’australiana Ashleigh Barty: “Da quando è tornata nel mondo del tennis nel 2016, Ashleigh è diventata la numero uno WTA ed ha vinto un torneo dello Slam, non deve dimostrare niente a nessuno”, ha detto la Hingis.

“Adesso si ha la sensazione che lei giochi perché ama questo sport ed è felice del proprio gioco, è per questo che i risultati sono arrivati. Ci sono un sacco di cose che riesce a fare molto bene, ma ciò che davvero mi piace di lei è la variabilità del suo gioco.

In passato, Barty aveva tutti i colpi ma non faceva le cose giuste al momento giusto, un qualcosa che poteva bastare nel circuito junior, ma non certo in quello maggiore. Adesso, secondo me, ha trovato se stessa, rimane coi piedi per terra e sa che cosa vuole portare in campo; mi piace davvero molto la sua varietà.

Ashleigh ha tutti i colpi ed un repertorio molto vasto, per me è questo il vero tennis, non quei colpi a ‘boom boom’ che si vedono spesso. E’ una ragazza molto forte con uno stile differente se confrontato con quello che abbiamo visto negli ultimi dieci anni.

Penso sia in grado di gestire la pressione di fronte ai propri fan e di giocare alla grande anche a Melbourne”. Prima di scendere in campo agli Australian Open, tuttavia, la Barty prenderà parte anche ai tornei di Brisbane ed Adelaide.