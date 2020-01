Schwartzman: "La Coppa Davis non dovrebbe disputarsi alla fine dell'anno"

Diego Schwartzman è uno dei tennisti più apprezzati del circuito. Il tennista argentino ha dimostrato di avere un incredibile spirito combattivo e di giocare con il cuore ogni partita. Dopo aver partecipato alla nuova Coppa Davis con la sua Argentina, Schwartzman ha espresso il suo parere sulla rivoluzione apportata alla storica competizione a squadre.

“Si gioca subito dopo la fine dell’anno tennistico” , ha spiegato Schwartzman all’agenzia di stampa FE. “I giorni di vacanza diminuiscono e non possiamo avere una pre-season adeguata. Tutto ciò influisce sul giudizio di noi giocatori.

La Davis non dovrebbe svolgersi alla fine dell'anno”. L’attuale numero 14 del mondo ha però apprezzato molto il trattamento riservato dagli organizzatori a tutti i giocatori. “Tutto è andato molto bene sotto questo punto di vista, l’organizzazione è piaciuta a noi giocatori.

I tennisti e le squadre sono state trattate benissimo. Senza dubbio ci sono delle cose da migliorare, come le date e gli orari, ma per me è meglio concentrare l’evento in una settimana e non durante l’intera stagione”.

Schwartzman ha infine elogiato il lavoro svolto dal capitano della squadra Argentina di Coppa Davis. “Gaston Gaudio è un grande capitano, tutti noi abbiamo un ottimo rapporto con lui. A marzo avremo un match molto difficile contro la Colombia, ma ci sarà tempo per prepararsi al meglio. L’obiettivo è ottenere la qualificazione per la prossima Davis”.