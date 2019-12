Wolfgang Thiem: "Dominic e Thomas Muster finiranno per lavorare assieme"

Il padre di Dominic Thiem, Wolfgang, ha rilasciato un’intervista a TennisNet per parlare delle ambizioni di suo figlio nel 2020. “L’obiettivo per la prossima stagione è chiaramente quello di vincere il primo Slam e raggiungere la Top 3.

Il 2019 è stato il miglior anno di Dominic sotto ogni punto di vista, è riuscito a cogliere il suo primo Masters 1000, ha centrato una finale Slam e ha sfiorato il successo alle Nitto ATP Finals di Londra. Penso che la decisione di aggiungere Massu al suo team si sia rivelata cruciale” – ha spiegato.

Wolfgang si è espresso anche su una possibile collaborazione tra Thiem e Thomas Muster: “Muster arriverà in Australia il 29 dicembre. Se c’è chimica ed entrambi lo vogliono, credo che prima o poi finiranno per lavorare assieme.

Non c’è ancora nulla di ufficiale. L’ATP Cup è una bella esperienza per capire se siano compatibili o meno. Thomas è un ex numero 1 del mondo ed è un campione Slam, sono sicuro che aiuterebbe Thiem a compiere quell’ultimo step.

Sarebbe un allenatore in seconda, dato che Massu continuerà ad essere il coach principale”. Il tennista austriaco avrà un calendario meno fitto nel 2020, con l’intento di farsi trovare al suo meglio negli appuntamenti più prestigiosi.