Marat Safin: "Kyrgios si comporta male perché ha paura di fallire"

Marat Safin non è mai banale quando parla di tennis. Il due volte campione Slam è sempre stato un tipo estroverso e senza peli sulla lingua, che ha saputo farsi apprezzare da giocatore grazie al suo straordinario talento e alla sua attitudine da ‘bad boy’.

Durante una lunga intervista ai microfoni di The Age, l’ex numero 1 del mondo ha parlato del comportamento di Nick Kyrgios: “È difficile sentire che tutti giudicano il tuo comportamento. Ho già sentito milioni di persone sostenere che – se diventasse un pochino più serio – sarebbe uno dei migliori al mondo e penso che ciò lo stia influenzando.

Io credo che Nick abbia paura di dare tutto sul campo e accorgersi che non è abbastanza. Ha paura del fallimento. Io personalmente ho avuto molti problemi a controllare il mio temperamento e ad isolarmi da tutto ciò che veniva detto su di me.

So di cosa sto parlando. Deve diventare un guerriero e non un artista come è ora. Quando deciderà di affrontare i momenti difficili e di provare a superarli, metterà su una grande carriera. Se sei intelligente, nel corso degli anni impari dai tuoi errori e ne commetti di meno.

Non ha più 18 anni, il tempo passa rapidamente e ora deve svegliarsi. Altrimenti, quando avrà 35 anni, si pentirà amaramente di ciò che sta facendo” – ha sentenziato il russo.