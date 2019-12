Naomi Osaka: "Stupido considerare Serena Williams fuori dai giochi"

Il record di Margaret Court rischia davvero di diventare un’ossessione per Serena Williams. Ferma a quota 23 Slam, a meno uno dalla leggenda australiana, l’americana ha perso le ultime quattro finali Slam disputate, tutte peraltro in due set.

Nella seconda di queste, Serena si è arresa agli US Open al cospetto di Naomi Osaka, che avrebbe poi bissato pochi mesi dopo vincendo a Melbourne il suo secondo Major. Proprio la giapponese, in una recente intervista, ha parlato della situazione della Williams.

“Penso sia stupido considerare Serena fuori dai giochi” ha commentato la classe ’97, che ha sempre mostrato grande rispetto nei confronti della tennista statunitense. “Ha fatto finale a Wimbledon e agli US Open.

È in top 10 pur avendo giocato meno tornei di tutte le altre. Ha avuto una carriera incredibile, e penso che la gente sia un po’ troppo dura nei suoi confronti. Per quanto mi riguarda, non avrei giocato a tennis se non fosse stato per Serena e per sua sorella Venus.

Le vedevo giocare da ragazzina, ed è grazie a loro che io e mia sorella abbiamo iniziato a giocare”. Riguardo a Ashleigh Barty, attuale numero 1 del mondo, Naomi ha infine dichiarato: “Mi piacerebbe tanto tornare numero uno, ma al momento Ash è prima con pieno merito”.



Photo Credit: Getty Images