Monfils ritrova Abu Dhabi: "Emozionante tornare dopo otto anni"

Otto anni dopo, Gael Monfils tornerà a disputare il Mubadala World Tennis Championship, il tradizionale torneo esibizione che si disputa ogni dicembre ad Abu Dhabi. Il francese si aggiunge così ad una lista di nomi davvero illustri, che tra il 19 e il 21 dicembre si sfideranno negli Emirati Arabi: a cominciare dai numeri 1 e 2 del mondo, Rafael Nadal e Novak Djokovic, passando dalla grande rivelazione della scorsa stagione, il numero 4 Daniil Medvedev, e dal numero 6 Stefanos Tsitsipas, fresco campione delle ATP Finals di Londra.

“Avendo già giocato ad Abu Dhabi, conosco la grande atmosfera che si respira” ha commentato Monfils nel corso di un’intervista concessa a The National. “Dopo molti anni in cui non ho potuto partecipare, sono davvero emozionato di poter essere di nuovo qui.

Non vedo l’ora di scendere in campo e di cominciare nel migliore dei modi la nuova stagione”. “La conferma della presenza di Gael Monfils è la riprova del nostro desiderio di portare l’elite del tennis mondiale nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, e di fornire agli spettatori l’opportunità unica di poter vedere giocare dal vivo cinque dei dieci migliori tennisti al mondo” ha dichiarato il CEO di Flash Entertainment, John Lickrish.



Photo Credit: Getty Images