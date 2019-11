Toni Nadal: "Rafa è un ottimo allievo, ecco i segreti delle sue vittorie"

Intervistato al Marca Sport Weekend ha parlato cosi Toni Nadal, zio di Rafael Nadal. Ecco le sue parole nel corso di questo evento:



"Sono un grande allenatore perché ho 3 caratteristiche che sono difficili da ottenere: per prima cosa sono stato fortunato ad allenare un grande giocatore, poi sono lo zio di Rafael Nadal ed è sempre dura allenare un membro della propria famiglia.

Infine dice sorridendo Zio Toni: "Noi di Maiorca siamo mezzi catalani, guardiamo molto ai soldi ed io sono il tecnico meno costoso del circuito" Poi continua: "Non ho mai avuto come sfida principale quella di vincere il Roland Garros o Wimbledon, ma l'obiettivo è sempre stato migliorare.

Nadal è un ottimo allievo, ma in generale io non sono mai soddisfatto dei risultati raggiunti. Voglio sempre migliorare" Toni Nadal ha raccontato di una finale tra Nadal e Roger Federer di alcuni anni fa a Montecarlo: "In quel momento lo svizzero stava giocando meglio, lo richiamai e gli dissi che occorreva una tattica particolare per questo match.

Alla fine sapevo che le cose sarebbero andate bene ed infatti Rafa vinse" Infine parlando del tennis attuale Toni ha detto: "Quando iniziò a giocare Rafa, c'erano solo il campo, una racchetta e le palle.

Ora ci sono analisi video, studi statistici e biomeccanici. Quando si perde qualche gara occorre andare dallo psicologo e non si usa semplicemente allenarsi di più. Viviamo in un mondo dove i dati sembrano dover risolvere i problemi.

Invece Rafa è diventato numero 1 con solo 3 fatti basilari: "Colpire la palla il più forte possibile , mandarla dove non c'è l'avversario ed entrare di più in campo in caso di difficoltà" Allenato da Toni, Rafa ha vinto 17 dei suoi attuali 19 Slam.