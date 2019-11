Berrettini sul futuro: "Numero 1? Perché no, lavoro per essere il migliore"

La vittoria contro Thiem nell'ultima gara del girone non cambia la situazione di Matteo Berrettini, eliminato nella sua prima esperienza alle Finals. Il tennista romano è però il primo italiano della storia ad aver vinto un match di singolo alle Finals.

Ecco alcune sue parole nel post-gara: “La cosa più bella è un po’ di sano 'rosicamento. Sai quando senti di giocar bene accetti un po’ meglio la sconfitta invece qui ho preso due belle legnate, due sconfitte che era un po’ che non prendevo.

Davanti avevo i giocatori più forti del pianeta quindi ci stava pure che succedesse, alla fine credo comunque che queste due sconfitte mi aiuteranno molto nella preparazione per trovare nuovi stimoli" Sorteggio sfortunato? “Alla fine devi giocare con tutti e devi almeno vincere due partite, devi lottare un po’ di più se vuoi passare il turno.

Sapevo che erano tutti e tre giocatori molto forti ma anche nell’altro girone ci sono nomi importanti; credo che a questi livelli si parla più di incastri, come uno si incastra con l’altro a livello tattico e tecnico.

Magari a Thiem può dare meno fastidio Federer di Nadal. Credo che alla fine dipende un po’ da come ci si sente" Poi: "Io da ultimo qualificato sulla carta ero un po’ svantaggiato con tutti però credo di avere affrontato tutti i match a testa alta”.

Sulle sfide qui a Londra: "Dentro al campo e vedendo poi gli highlights con il team, non mi sono sentito di aver giocato male, secondo me durante l’anno ci sono state partite dove ho giocato molto peggio. Con Djokovic ho servito il 71% di prime e ho perso 62 61, con Federer sono stato molto aggressivo nei game di servizio credo che il livello sia stato all’altezza.

Però se giochi contro questo Djokovic e con Federer ci sta di perdere per il Matteo Berrettini di del 2019. Nel tennis è cosi, devi giocare con quello che hai e credo che il messaggio più bello sia quello lanciato ieri in conferenza da Nadal ovvero accettare quello che sei in quel momento senza pensare: 'potrei essere migliore', perché con le idee non si vincono le partite si vince con quello che si ha bisogna stare lì testa bassa lavorare e questa è la più grande lezione che un campione può dare"

E infine l'atleta sul futuro: "Adesso è difficile dire quello che potrà succedere, ora non penso alla classifica ma solo a lavorare per migliorare, se poi per qualche settimana uscirò dalla top 10 per poi rientrare nessun dramma; so che devo ancora investire tanto perché ho capito in campo che devo migliorare per essere a questi livelli"

Alla domanda “dici mai a te stesso voglio diventare n.1 del mondo?” il tennista romano risponde così: “Quando ero under 10 me lo dicevo. La top 10, il Masters, per me fino a poco tempo fa erano qualcosa di impensabile, di irraggiungibile; sono ambizioso, quindi perché no.

Lavorerò per essere il migliore quindi probabilmente non mi accontenterò neanche se dovessi diventare top 5. Come si dice, "quando sei in pista si balla" Sicuramente non è una cosa che mi darà stimolo per la preparazione, perché ci sono tante cose da migliorare prima di pensare alla classifica”.