Berrettini: "Voglio tornare alle Finals nel 2020. Stagione da 8"

Matteo Berrettini ha concluso una stagione straordinaria e allo stesso tempo sorprendente, che lo ha visto approdare in Top 10 dopo aver iniziato l’anno fuori dalla Top 50. Il giovane romano si è tolto lo sfizio di diventare anche il primo italiano a vincere un incontro alle ATP Finals, battendo il già qualificato Dominic Thiem con il risultato di 7-6(3) 6-3 in un’ora e 16 minuti (guadagnando 200 punti ATP e più di 200.000 dollari).

“Sì, è stato un grande torneo. Prima dell’inizio della settimana, io e il mio team abbiamo parlato un po’ e ci siamo detti di goderci questa settimana. Arrivare qui non era un obiettivo all’inizio dell’anno.

Anche prima degli US Open non mi aspettavo una cosa del genere. Non ci stavo nemmeno pensando. Sapevo che stavo giocando bene in primavera nella stagione sulla terra battuta, ma è pazzesco che sia successo tutto questo.

Sono felicissimo e voglio tornare qui nel 2020” – ha dichiarato Berrettini in conferenza stampa. Il numero 8 del mondo si è poi concesso ai microfoni di Sky Sport: “Non vedo l’ora che inizi la off-season, voglio migliorare ancora e diventare più competitivo.

Al mio 2019 darei un 8, potevo fare di più ma sono stato bravo, anche quando non ero al 100%. Adesso mi concentrerò sulla Coppa Davis, poi un paio di settimane di vacanza. Obiettivi per il 2020? Aumentare il mio livello, rimanere sano fisicamente e regalare tante gioie agli appassionati italiani”.