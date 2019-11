Santopadre: “Matteo Berrettini? Un sogno, ci ha lasciati senza parole”

Il quarantottenne romano Vincenzo Santopadre, ex numero 100 del mondo ed oggi allenatore di tennis, è ormai da quasi un decennio il coach del giovane Matteo Berrettini, autentica rivelazione di questo 2019, anno in cui ha raggiunto la prima semifinale Slam agli Us Open, la top 10 mondiale e la sua prima storica qualificazione alle ATP Finals di Londra, traguardo raggiunto da un italiano l’ultima volta più di quarant’anni fa.

Santopadre, principale responsabile della sorprendente maturazione del proprio allievo e che in questi giorni sta comprensibilmente faticando a trattenere la propria emozione, ha ammesso che nessuno del team di Berrettini ad inizio anno si sarebbe aspettato una sua qualificazione a Londra: “Nessuno di noi lo avrebbe detto, così come non pensavamo che sarebbe arrivato in Top-10 così presto.

Matteo ha sorpreso tutti. È un sogno partito da lontano, un percorso magnifico […] Stiamo vivendo una favola, della quale però è giusto e importante ricordare ogni tappa”, queste le parole del coach romano raccolte da Sportface.

Secondo l’ex numero 100 ATP, fondamentale nella crescita di Berrettini è stato il suo istinto, che tante volte gli ha permesso di raggiungere la vittoria: “Né noi né lui sapevamo come avrebbe reagito alle varie situazioni che abbiamo vissuto.

Fuori dal campo, e così in campo, ha messo tanto istinto. Un istinto che è risultato vincente”. Appuntamento a Londra dal prossimo 10 novembre dunque, quando le Finals prenderanno ufficialmente il via con l’esordio di Matteo Berrettini in campo e di Vincenzo Santopadre nel ruolo di coach: un’esperienza decisamente da non perdere.