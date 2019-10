Ruud al vetriolo: "Tsitsipas? Meno forte di quanto si pensi"

È un Casper Ruud al vetriolo quello che di recente ha rilasciato ai media norvegesi pesanti dichiarazioni a proposito di diversi colleghi della nextgen. A cominciare da Nick Kyrgios, che lo aveva preso di mira su Twitter a seguito dei fatti di Roma.

Agli Internazionali, Nick gettò una sedia in campo proprio nel match contro Ruud, che dopo la squalifica dell’australiano si lasciò andare ad un’esultanza giudicata, dallo stesso Kyrgios, eccessiva.

“Sì, ho visto che dopo la partita ha scritto un tweet su di me criticando il modo in cui ho celebrato la vittoria” ha dichiarato Ruud. “E comunque, è indubbiamente vero che è stato squalificato, ma se guardiamo il risultato c'è scritto 1-0 per me.

Vuol dire che l'ho battuto no? Del resto, in quel match è completamente impazzito. È stato bello batterlo. Non importa come ho festeggiato; ero felice, ho ottenuto 90 punti e 50 mila dollari, perché mai non avrei dovuto celebrare quella vittoria? È un suo problema se si è comportato come un idiota ed è stato squalificato”.

Parole davvero al veleno, specie se comparate con le pacate dichiarazioni che il giovane norvegese aveva rilasciato poco dopo l’episodio. Ma non è finita qui: Ruud ha infatti preso di mira altri due giovani: Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime.

“Tsitsipas è bravo. Siamo cresciuti insieme, ma secondo me la gente pensa che sia migliore di quello che realmente è” ha infatti sentenziato il norvegese. “Sì, è tra i primi 10 del mondo, non dirò che è scarso, ma il suo tennis ha dei punti deboli.

È un buon tennista, ma si può battere. Lo stesso vale per Aliassime. Può raggiungere un livello molto alto, ma il suo livello basso è parecchio basso”.



Photo Credit: Getty Images