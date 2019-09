Simona Halep: "Dopo Wimbledon mi sono un po' rilassata"

Dopo l’opaca performance agli US Open, la campionessa di Wimbledon Simona Halep è tornata alla carica. Il netto 6-3 6-2 inferto a Barbora Strycova in un’ora e 25 minuti ha infatti consentito alla rumena di volare comodamente al terzo turno del WTA Premier di Wuhan, torneo nel quale era reduce da tre sconfitte di fila.

“Quest’anno mi ero posta diversi obiettivi molto ambiziosi” ha dichiarato l’ex numero 1 del mondo nella conferenza stampa post match. “Dopo aver vinto Wimbledon, mi sono un po’ rilassata dal punto di vista dei risultati, ma sono ancora motivata e sto lavorando duramente per tornare al top della condizione”.

La rumena ha quindi parlato di questo ultimo scorcio di stagione: un momento dell’anno particolare, nel quale Simona non è mai riuscita a presentarsi nella giusta condizione psico-fisica. “In questo periodo, nelle stagioni passate mi sono sempre promessa che avrei dato il massimo, ma alla fine non ci sono mai riuscita, per diversi motivi” ha infatti sottolineato la stessa Halep.

“Perciò quest’anno voglio solo fare meglio. Adesso mi sento in salute, motivata e riposata. Voglio andare in campo e vincere ogni partita. Sono molto felice, e sono convinta che il prossimo anno riuscirò ancora a portare a casa importanti risultati”.



