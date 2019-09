Angelo Binaghi: "Ottimo momento per il tennis italiano"

Il tennis italiano sta vivendo uno dei momenti migliori della sua storia. Fabio Fognini ha vinto il suo primo Masters 1000 a Monte Carlo e raggiunto la top ten per la prima volta in carriera; mentre Matteo Berrettini ha giocato la sua prima semifinale Slam agli US Open ed è in lotta per un prestigioso posto alle ATP Finals di Londra.

Inoltre, alcuni giovani talenti stanno mostrando una crescita costante: basti pensare a Jannik Sinner che a soli 18 anni è gia a ridosso dei primi cento e disputerà, grazie ad una wild card, le Next Gen ATP Finals di Milano.

Angelo Binaghi, presidente della FIT, non ha potuto fare altro che elogiare il lavoro dei tennisti italiani. "Oggi ho saputo che Berrettini potrebbe partecipare alle ATP Finals, dove possono partecipare solo i primi otto tennisti del mondo" , ha dichiarato Binaghi durante la sua presenza ai campionati Italiani di seconda categoria in Sardegna.

"Ci sono Sinner, Musetti e Zeppieri che sono la nuova generazione e stanno facendo bene, Fognini, Lorenzi e Seppi invece sono i più esperti che da tempo sono nel circuito. Oltre al Master 1000 e alle NextGen Finals avremo a Torino per cinque anni le ATP Finals, è un ottimo momento per il tennis italiano"