Leconte: "Il signor Piquè ha commesso un terribile errore"

Nel corso di una recente intervista, l’ex numero 5 del mondo Henri Leconte ha elogiato la Laver Cup. “È un evento incredibile” ha commentato il francese. “Roger Federer ha avuto una grande idea nel creare una sorta di Ryder Cup del tennis.

La Laver Cup dimostra anche che il tennis può essere giocato in un modo diverso. Questo sport può anche essere dinamico e molto più veloce rispetto ai tornei del Grande Slam. Ci dà un’altra immagine del tennis mondiale, e lo trovo straordinario”.

“All’inizio era una esibizione, ma presto si è trasformata in un evento importante del calendario ATP” ha aggiunto Leconte. “Ma, ripeto, la Laver Cup è totalmente diversa dagli Slam o dai tornei classici organizzati dall’ATP, visto che è una competizione a squadre.

Guardiamo Rafa e Roger, all’improvviso si sono ritrovati a fare squadra con il proprio più grande rivale. È questo il bello, che dà una dimensione completamente diversa a questo evento. Il tennis è sempre stato uno sport individuale, ma qui alla Laver Cup diventa uno sport di squadra.

Penso che sia davvero incredibile”. Il transalpino non vede altrettanto di buon occhio la nuova Coppa Davis. "È chiaro che la Laver Cup stia oscurando la Coppa Davis” ha infatti sottolineato Leconte. “Ma la Davis ha perso la sua anima cambiando il suo formato - il signor Piqué ha commesso un terribile errore -.

È stato proprio allora che Roger ha colto l'opportunità di inserire la Laver Cup nel calendario ATP. Finchè la Coppa Davis esisteva ancora nel suo formato storico, la Laver Cup non era altro che un’esibizione.

Per quanto riguarda l’ATP Cup, si tratta di un qualcosa di ancora diverso: in primo luogo, sostituisce la Hopman Cup, ovvero si gioca all'inizio dell'anno in Australia, prima degli Australian Open; per questo non influisce sul calendario.

L’altra differenza è che la partecipazione è basata sulla classifica ATP”.



Photo Credit: Panoramic