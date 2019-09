Kyrgios risponde a Rafter: "Ovunque io giochi il campo è sempre pieno"

Nick Kyrgios rappresenta uno dei migliori talenti dell’intero circuito ATP. Il tennista australiano è capace di regalare grande spettacolo in campo attraverso le sue magnifiche giocate, ma anche di rovinare tutto attraverso dei comportamenti ambigui ed irrispettosi.

Pat Rafter, ex numero uno del mondo e vincitore di due tornei del Grande Slam, ha così parlato del suo connazionale in una recente intervista. “Sulla carta credo che dovrebbe essere sospeso. È interessante, non capisco perché non sia successo.

Ovviamente c'è qualcosa che accade dietro le quinte che non possiamo sapere, non lo so, sulla carta dovrebbe essere sospeso ma sai, non lo so." La risposta di Kyrgios a queste accuse non è tardata ad arrivare: “Probabilmente perché ovunque io giochi il campo è sempre pieno” , ha scritto l’attuale numero 27 del mondo sul proprio account Twitter.

“Gli eventi fanno soldi con me in giro”. Kyrgios farà parte del Team World questa settimana alla Laver Cup, e non ha mai nascosto la sua passione per queste competizioni a squadre. “Ho sempre detto che la Laver Cup è uno dei miei tornei preferiti.

Adoro fare parte di una squadra perché diventa tutto più importante di me. Alla Laver Cup non bisogna pensare solo a se stessi, ma bisogna fare il possibile per aiutare gli altri a sentirsi a proprio agio. È importante dare una maggiore energia ai giocatori durante le partite.

Abbiamo perso nelle precedenti occasioni, per questo non vedo l’ora di giocare e vincere la competizione”.