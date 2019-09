Kim Clijsters spiega il suo ritorno: "Sento ancora la sfida dentro di me"

A 36 anni, a quasi nove anni di distanza dal suo ritiro definitivo, Kim Clijsters ha deciso di riprovarci. La belga tornerà nuovamente in campo nel 2020, dopo che nel 2017 era stata inserita nell’International Tennis Hall of Fame.

L’ex numero 1 del mondo è stata raggiunta telefonicamente da diversi media per parlare del suo ritorno. “Ho sentito che era il momento giusto, che avevo ancora la sfida dentro di me, e questo è stato il fattore principale che mi ha indotto a questa scelta” – ha esordito la quattro volte campione Slam.

“Ovviamente so che non giocherò per un’intera stagione. Spetterà a me decidere la corretta programmazione e scegliere quali tornei disputare”. A Kim è stato domandato se la longevità di Serena Williams abbia inciso sulla sua scelta di rimettersi in gioco: “Non è che Serena in particolare sia stata l’ispirazione, ma adoro vederla giocare, e adoro vedere che ci sono così tante madri nel nostro sport che cercano di essere ai massimi livelli.

So che tra quattro anni non sarò in grado di farlo. Ho sempre seguito il mio istinto. Ero molto giovane quando mi sono ritirata perché ho dato alla luce il mio primo figlio, ma ora voglio accogliere la sfida di tornare; adoro la sfida”.