Adriano Panatta 'benedice' Matteo Berrettini: "Mi hai fatto emozionare"

Bel tweet di Adriano Panatta per congratularsi con Matteo Berrettini, semifinalista degli US Open che tra poco affronterà Rafael Nadal. Panatta, ex numero quattro del mondo nonchè campione del Roland Garros '76, ha scritto: "Bravo Matteo, hai giocato un grande match, ormai sei un giocatore vero e ti meriti una grande carriera.

Grazie anche perché dopo tanto tempo mi hai fatto emozionare guardando una partita di tennis. In bocca al lupo" Entusiasta anche il presidente della federazione italiana tennis Angelo Binaghi: "Matteo in semifinale è una splendida notizia non solo per il tennis azzurro, ma per tutto lo sport italiano.

Berrettini è la dimostrazione che con l'applicazione, la disciplina nel lavoro e la passione si possono ottenere risultati straordinari. Grandi meriti della sua crescita vanno al team che lo segue, di cui la Fit è partecipe.

E alla sua famiglia, che gli ha trasmesso i valori fondamentali per diventare un campione vero. Berrettini che diventa un giocatore moderno capace di vincere su tutte le superfici, il successo di Fabio Fognini a Montecarlo e l'aggiudicazione a Torino delle Atp Finals a partire dal 2021 sono le perle di un movimento, quello del tennis italiano, che non smette di crescere. E ora Forza Matteo contro Nadal"