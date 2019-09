Wilander non ha dubbi: "Matteo Berrettini candidato a vincere uno Slam"

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport il sette volte campione Slam Mats Wilander ha elogiato Matteo Berrettini, che tra qualche ora giocherà contro Rafael Nadal per un posto in finale agli US Open. Le parole dello svedese: "Pensavo avesse qualche anno in più perché ha l’aria matura e consapevole.

Per il suo gioco, la sua maturità, credo sia tra i migliori giocatori della sua età. E mi sbilancio: ha tutti i numeri per vincere uno Slam. Ha una grande varietà di gioco, tanti colpi. A volte gioca il dritto piatto, a volte più lavorato, e può essere molto fastidioso.

E anche il rovescio lo gioca abbastanza bene. Mi hanno colpito tutti quei back contro Rublev, mi è piaciuta molto la sua tecnica e la sua capacità di usarlo a seconda delle situazioni. E’ un giocatore intelligente, può vincere su tutte le superfici.

Se hai queste caratteristiche e la personalità, sei per forza candidato a vincere uno Slam" ha chiosato lo svedese. Belle parole anche da parte di Nicola Pietrangeli, intervistato dall'Adnkronos: "Se continua così Matteo nel giro di due o tre anni può ambire ad entrare tra i primi 5 giocatori del mondo e vincere un torneo del Grande Slam.

Matteo è stato davvero bravo, perché ha battuto un avversario davvero forte come Rublev e in maniera netta. Della nuova generazione di tennisti emergenti è quello che ha fatto più progressi“.