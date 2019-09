S.Williams raggiunge quota 100 agli US Open: "Il duro lavoro ripaga sempre"

Serena Williams ha conquistato la sua centesima vittoria agli US Open dominando il match contro una timida Wang Qiang ai quarti di finale. La partita è durata poco più di quaranta minuti ed è terminata con il punteggio di 6-1, 6-0.

“È una bella sensazione” , ha dichiarato Serena Williams in conferenza stampa. “Sembra andare tutto bene, questo è tutto ciò per cui mi sono allenata. Ho lavorato duramente per essere qui.

Il duro lavoro ripaga sempre”. L’americana ha mostrato una grande forma ed una impressionante solidità con i suoi 25 vincenti. Inoltre, non ha concesso nemmeno una palla break alla sua avversaria ed ha vinto il 90% dei punti con la prima di servizio.

“Giocare molte partite di fila mi fa bene. In questa fase della mia carriera ho tanta esperienza e riesco ad affrontare nel migliore dei modi sia le partite lunghe che quello brevi. Sono praticamente pronta a tutto. Contro Wang ho lavorato sulla velocità dei miei colpi.

Non le ho dato tante possibilità di entrare in partita”. Serena Williams affronterà la numero cinque del mondo ucraina Elina Svitolina in semifinale ed ha analizzato proprio le difficoltà della prossima sfida.

“Svitolina è ovviamente una grande combattente. Risponde bene e non commette molti errori gratuiti. È una di quelle tenniste che fa tutto bene. Quindi dovrò essere brava a fare altrettanto”.