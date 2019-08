Naomi Osaka: "Mi sento sempre a mio agio quando vengo a New York"

Tra le giocatrici più attese in questa edizione degli US Open c’è sicuramente Naomi Osaka, che proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La giapponese arriva nella Grande Mela da numero 1 del mondo, anche se i suoi ultimi risultati non sono stati all’altezza delle aspettative.

“Andare a Indian Wells e provare la sensazione di dover difendere il titolo è qualcosa che potrebbe aiutarmi anche qui. Mi sento molto più rilassata e a mio agio in questo torneo. Nonostante quello che è successo negli ultimi mesi, gioco sempre bene qui ogni anno.

Non mi interessa tutto il resto” – ha esordito Naomi durante il tradizionale Media Day. La nipponica ha accusato un problema al ginocchio sinistro a Cincinnati: “Sta migliorando sempre di più. Sono riuscita ad allenarmi sempre più intensamente e ora mi sento meglio.

Per fortuna di solito guarisco rapidamente, è un aspetto positivo”. Ad Osaka è stato poi chiesto di fare un confronto tra l’anno scorso e questo: “La mia sensazione l’anno scorso era di provare a vincere almeno una partita perché venivo da tre sconfitte consecutive.

Quest’anno sono reduce da due quarti di finale di fila e ciò mi fa sentire molto fiduciosa. C’è una grande differenza, senza dubbio”. A differenza del passato, la due volte campionessa Slam ha imparato a divertirsi in campo: “Mi ci è voluto un po’ di tempo per rilassare la mente e rendermi conto che dovevo divertirmi quando giocavo.

A volte amo il tennis, altre volte meno. Mi alzo ogni mattina e noto che se non giocassi a tennis non avrei nulla da fare durante il giorno”.