Sinner: "Il servizio è il fondamentale su cui devo migliorare di più"

Con il trionfo celebrato domenica scorsa a Lexington, Kentucky, Jannik Sinner ha conquistato il suo secondo titolo Challenger, dopo quello incassato a Bergamo lo scorso febbraio, e ha compiuto un balzo di ben 59 posizioni in classifica mondiale, dove adesso è numero 135 del mondo.

Oltre ad essere il più giovane inquilino della top200, Sinner è anche diventato l’11mo giocatore di età inferiore ai 18 anni ad aver vinto almeno due titoli nel circuito, il terzo negli ultimi 5 anni dopo Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime.

In questa lista di privilegiati, si trovano nomi come Novak Djokovic e Rafael Nadal. “Non penso troppo a queste cose” ha commentato l’altoatesino. “Stiamo solo cercando di migliorare il mio gioco di settimana in settimana.

Questo è il primo obiettivo. Poi, ovviamente, se vinci è meglio”. Jannik ha parlato anche del lavoro che sta svolgendo con il suo team per continuare a progredire. “Ci stiamo concentrando prevalentemente sul servizio.

È il fondamentale su cui devo migliorare in assoluto di più. Ovviamente, come tutti i giovani, devo migliorare un po’ ogni aspetto del mio gioco, inclusi dritto e rovescio, ma nel mio caso il colpo su cui lavorare di più è il servizio.

Sono alto, perciò penso di poter servire meglio. Ci sono partite in cui servo meglio, altre in cui servo peggio, ma questo fa parte del tennis”. Nei giorni scorsi l’azzurro è apparso un po’ dolorante al piede.

“Il piede sta meglio, sto recuperando bene” ha comunque assicurato. “Il match di quarti contro Duckhee Lee è stato molto duro fisicamente. Ma tutto sommato sto bene”. Riguardo ai prossimi impegni, Sinner ha rivelato: “Giocherò a Aptos e poi mi prenderò una settimana di riposo.

Forse andrò a Cincinnati, ma solo per allenarmi. Altrimenti volerò direttamente a New York, per riposarmi per un paio di giorni prima di tornare ad allenarmi”. L'azzurro esordirà a Aptos martedì, nella sfida di primo turno contro Maverick Banes.