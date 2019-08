Nick Kyrgios: "Non mi piacciono i media e non mi fido di loro"

Un Nick Kyrgios a cuore aperto, quello dell’intervista a Citypaper. Intervista del 27 luglio, prima che il torneo di Washington avesse inizio. Intervista durante la quale il giocatore australiano racconta il suo complicato rapporto coi media, sin dagli esordi.

“Ho cominciato ad avere un po’ di attenzione mediatica a livello mondiale quando avevo 19 anni, dopo i miei quarti di finale a Wimbledon. Da quel giorno è cambiato tutto. La mia personalità e il mio modo di giocare erano diversi da quelli che la gente era abituata a vedere.

Da quel giorno in poi sono cominciati obblighi e responsabilità”. E a tutto questo e per tutto questo, Nick non era e non è ancora preparato. “Non ero abbastanza maturo per affrontare i riflettori. E’ stato difficile.

Tutto quello che facevo dentro e fuori dal campo ha cominciato ad essere monitorato. E’ stata dura. Mi aspettavo di vincere molte più partite ed ogni sconfitta ha avuto un prezzo. Le sconfitte venivano notate più delle vittorie”.

Ritorna con i ricordi alla prima conferenza stampa: “Ero piuttosto giovane, avevo 18 anni quando ho giocato il mio primo Australian Open”. Ed è ancora difficile per Nick abituarsi dopo tanti anni. “Non ci ho fatto ancora l’abitudine.

Gli altri giocatori cercano di dire sempre le cose giuste. Per apparire in un certo modo, per proteggere la loro reputazione o immagine, per gli sponsor e tutto il resto,anche se non sono così di persona. E lo capisco perfettamente.

Per quanto mi riguardo, entro in conferenza stampa e provo a rispondere alle domande nel modo più onesto possibile. L’ho fatto praticamente per tutta la carriera e sono contento di come ho sempre cercato di essere me stesso.

Certo, ci sono dei momenti in cui avrei potuto rispondere in maniera un po’ diversa. Ma ovviamente non posso cambiare nulla ora”. Si rivolge poi all’intervistatore, in qualche modo “salvandolo”. “Interviste come questa non sono poi così male.

Quando sei seduto e guardi chi ti sta facendo le domande, lo capisci se te le sta facendo perché sinceramente preoccupato o solo perché vuole provocarti. La parte più difficile è essere superiore e non reagire alle certe domande.

E non è facile. Non è affatto facile come sembra sedersi lì e rispondere bene a tutti. Ho visto alcuni pormi delle domande piuttosto personali con il sorrisetto in faccia”. La differenza tra presentarsi ai giornalisti dopo una vittoria e dopo una sconfitta, per Nick, è abissale.

“Dopo una vittoria tendo ad essere molto professionale. Faccio una doccia, un bagno di ghiaccio, mangio e mi tranquillizzo prima di fare la mia conferenza stampa. Quando perdo, vorrei solo andarmene via. Devo gestire le emozioni.

E non vorrei restare in giro per un’ora in attesa solo dei media. Perché non sei lucido. Sei ancora in preda alle emozioni della partita” Ma la verità è che a Kyrgios i media non piacciono. “Non mi piacciono, non mi piacciono i media.

Penso che provino a mostrar le cose per come vogliono che la gente le veda. Generalmente forniscono molte informazioni false in modo che la gente veda le cose da una sola prospettiva. Non mi fido affatto di loro. E i media australiani son di gran lunga i peggiori al mondo”.