Caujolle: "Vi spiego come funzionano gli ingaggi di partecipazione"

Se c'è un direttore di un torneo di tennis onesto e schietto nel parlare coi giornalisti, questo è Jean-Francois Caujolle, che dirige l'ATP 250 di Marsiglia e che per diversi anni è stato a capo del Master 1000 di Parigi Bercy.

Uno degli argomenti più interessanti quando si parla di tornei minori riguarda l'ingaggio di partecipazione di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. L'importo è variabile, può andare dai 700 mila al milione di euro o anche di più: "Dipende dal loro desiderio di giocare e dal rapporto che hanno col torneo.

Non credo che Barcellona e Basilea, i due tornei di casa rispettivamente per Nadal e Federer, abbiano le stesse disponibilità economiche di Pechino e Dubai. Eppure giocano lo stesso", ha detto Caujolle in un'intervista esclusiva a Tennis World Italia.

Alexander Zverev è l'unico della Next Gen ad essere stato numero tre del mondo, e - adesso quinto in classifica - chiede più di 500.000 euro per giocare i 250 e i 500. "Ho un ottimo rapporto col suo ormai ex agente Patricio Apey, ma è una cifra spropositata.

Spero che Stefanos Tsitsipas (che ha vinto a Marsiglia quest'anno ed è sempre gestito da Apey, ndr), non arrivi a tanto. L'ingaggio più alto che ho pagato è stato nel 2008 per Djokovic. €350.000, quando ancora non era il campione che è oggi ed era reduce dal suo primo titolo Slam agli Australian Open.

In teoria potrei spendere molto di più per un singolo giocatore ma non voglio mettere il torneo nei guai" Parlando ancora degli ingaggi, Caujolle ha aggiunto: "La maggior parte delle volte l'importo dipende dalla classifica ma soprattutto dal risultato che ottieni nel torneo in questione.

Più vai in fondo, più il torneo deve pagarti. Di solito ogni anno a Marsiglia paghiamo 6-8 giocatori per la sola partecipazione. Se un giocatore, anche uno top, dà forfait prima dell'inizio dell'evento, non riceve nulla"

Chiara la sua opinione sulla Laver Cup, che - collocata in calendario nella stessa settimana di due 250, San Pietroburgo e Metz - è entrata a far parte del circuito ATP. "Non doveva succedere, anche perché coincide con dei tornei ufficiali.

La Laver Cup è e dovrebbe rimanere un'esibizione. È stata creata solo per fare soldi" Clicca qui per la seconda parte dell'intervista in cui Caujolle parla da vicino di Federer.