Roddick: "Spero la gente ammiri Federer, Djokovic e Nadal fino alla fine"

Sono passati sette anni dal ritiro dalle scene di Andy Roddick, l’ex numero uno al mondo americano, tre volte finalista a Wimbledon e vincitore degli Us Open nel 2003. Andy parla dei Big Three, e lo fa con ammirazione e devozione: “Spero che la gente continui a sedersi e a divertirsi, che si prenda sempre un momento per poter ammiare questi ragazzi, per come giocano, per i libri dei record che stanno riempiendo.

Spero che la gente continui ad amarli fino al loro ultimo colpo”. Roddick va con i ricordi alla finale di Wimbledon, che è ancora nei suoi occhi. “Stavo urlando davanti alla tv, ero immerso nel dramma, mi sentivo un tifoso.

E’ strano pensare che dieci anni fa stavo vivendo lo stesso pomeriggio, ma questo non mi ha impedito di apprezzare il tutto. Guardavo e cercavo di capire cosa stessero facendo, le loro strategie, gli aggiustamenti durante l’incontro, ho pensato che fosse tutto fantastico”.

Roddick dedica parole di elogio anche a Novak Djokovic: “E’ impressionante che Novak sia arrivato dov’è ora, passando attraverso l’era di Roger e Rafa. E a proposito, Djokovic ha 16 slam. Gli appassionati non dovrebbero dimenticarlo.

Se passi in rassegna nomi come McEnroe, Connors, Agassi, vedi che hanno vinto sette, otto e otto Slam. Novak ne ha 16. La gente dovrebbe apprezzarlo”.