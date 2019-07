Mcenroe dice Djokovic, Kyrgios si espone: "Federer, vinci!"

In un’intervista al quotidiano Metro, John McEnroe ha parlato di una sua possibile collaborazione con Nick Kyrgios. Il tennista australiano, che ha messo in seria difficoltà Rafael Nadal al secondo turno di Wimbledon, aveva recentemente ammesso di avere bisogno di aiuto.

“Probabilmente non mi alleno abbastanza, non ho un allenatore e non sono preparato dal punto di vista fisico”. Secondo molti esperti ed appassionati di tennis la figura di McEnroe potrebbe rappresentare la svolta per uno dei tennisti più talentuosi del circuito.

“Sarebbe interessante lavorare con Nick” , ha dichiarato l’ex numero uno del mondo americano. “Le persone mi fanno molte domande su di lui. Sarebbe una grande opportunità per entrambi. Lui è un ragazzo difficile da gestire, ma come detto prima sarebbe interessante allenarlo.

Kyrgios è un bene per il tennis? Si, regala spettacolo in campo, vende molti biglietti. È difficile vederlo passivo in campo, dovrebbe fare uno sforzo per il suo bene. Nick è un potenziale top 5, ma penso che abbia paura di fallire.

Non allenandosi si preclude ogni possibilità di migliorare. È capace di grandi così, stava facendo impazzire anche Nadal in quella che è stata una delle migliori partite del torneo. Ma quando gioca contro tennisti che dovrebbe battere facilmente stacca la spina e non si impegna”.

Nel frattempo i due sono però in disaccordo sulla finale di Wimbledon. McEnroe ha dichiarato a proposito della finale: "Penso che Federer dovrà salire di un altro livello per affrontare Djokovic, l'uomo che suona come un muro umano, lo vedo in grado di trovare un alto livello di comfort e restituire molti servizi allo svizzero, ma la cosa più importante è che non si arrenderà.

Certo, qui ha già vinto otto volte, ma la mia opinione è che Novak vincerà in quattro set" Senza fronzoli, come sempre, invece Nick Kyrgios, che al di là delle previsioni ha espresso in modo netto il suo desiderio su Twitter...