Halep: "Sono una persona migliore da quando ho vinto il Roland Garros"

Può essere soddisfatta Simona Halep per essere riuscita ad uscire indenne dall’esordio nel primo Slam in cui si presenta da campionessa in carica. Chiamata ad un primo turno tutt’altro che facile contro Ajla Tomljanovic, l’ex numero 1 del mondo ha ceduto un set ma è stata poi brava a chiudere sul 6-2 3-6 6-1.

“Secondo me, è stato un gran bel match” ha commentato Halep in conferenza stampa. “Il livello è stato alto, e lei ha espresso un gran tennis nel secondo tennis. Mi ha costretto a concentrarmi di più su ciò che dovevo fare per alzare l’asticella nel terzo set e per portare a casa la partita.

E poi ho realizzato che, se riuscivo a farla muovere, ne potevo trarre dei benefici, e l’ho fatto. Ovviamente non è stato facile, per via delle emozioni e della pressione, ma è sempre bello tornare in quel campo.

Avevo emozioni comunque positive, e sono davvero felice di aver vinto questo match. Adesso posso guardare al secondo turno, sono in fiducia”. A differenza di tanti altri, che hanno parlato di un Philipp Chatrier molto diverso dall’anno scorso, per Halep le cose non sono cambiate.

“Il suono è un po’ diverso, ma la terra è la stessa e anche le dimensioni del campo” ha spiegato la rumena. “Perciò provo le stesse sensazioni dell’anno scorso”. Halep è consapevole di dover lavorare su se stessa per provare a bissare l’impresa dello scorso anno.

“Devo restare calma e concentrata sul mio gioco, senza pensare all’avversaria o al punteggio” ha infatti commentato Simona. “Sento di essere molto migliorata dopo aver vinto qui, sono una persona diversa, migliore.

Adesso tutto quel che arriva lo prendo come un bonus, e cerco di dare il massimo ogni volta in cui scendo in campo”. Naomi Osaka, nella sua conferenza stampa, ha parlato della pressione dell’essere numero 1. “Io ho una pressione diversa, perchè per la prima volta mi trovo a rivestire il ruolo di campionessa in carica” ha detto Halep.

“Ma è una bella sensazione, non posso lamentarmene. Non voglio darmi alcuna pressione negativa. Ovviamente sento la pressione, perchè ho anche delle aspettative verso me stessa. Gioco sempre bene a Parigi, e voglio fare lo stesso quest’anno, ma non voglio mettermi pressione.

Per il momento, voglio solo godermi la vittoria di oggi”. Naomi Osaka ha avuto ieri una giornata difficile: "Penso che sia stata la giornata più nervosa di tutta la mia vita durante una partita di tennis.

Nel primo set letteralmente non ho colpito bene una palla. Ho sentito che era solo una questione di forza di volontà. Anche se non sono una persona logica (sorriso), posso darvi ragioni molto logiche e semplici: è la prima volta che gioco un Grande Slam come numero 1, ho vinto gli ultimi due Grand Slam e voglio vincere questo torneo.

E non avevo mai giocato prima sullo Chatrier. Questa è stata la mia prima volta. Per me, questo torneo è completamente diverso dagli Australian Open, perché sentivo che stavo giocando bene lì, potevo controllare quello che stava succedendo, mentre qui sentivo di non essere sicura di quello che succedeva quando la palla usciva dalla mia racchetta"

Al prossimo turno la aspetta Vika Azarenka: "Mi aspetto una partita molto difficile, una delle più difficili dell'anno "