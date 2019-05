Clijsters: "S.Williams non è a Parigi per fare shopping, ma per vincere"

Kim Clijsters, vincitrice di quattro tornei del Grande Slam ed ex numero uno del mondo, ha parlato delle possibilità di vittoria di Serena Williams al Roland Garros. “Penso che le priorità di Serena siano cambiate, così come cambiarono le mie dopo la nascita di mia figlia.

Quando diventi madre cambia tutto: fisicamente ed emotivamente. Impari ad essere più paziente e ad accettare determinate situazioni. Penso che Serena stia gestendo molto bene la sua vita sportiva: non gioca troppi tornei e concentra le proprie energie negli eventi più importanti.

Serena riesce a raggiungere il suo miglior livello quando più conta. Sono sicura che sarà pronta per il Roland Garros, cercherà di vincere il titolo. Non viene a Parigi per fare shopping o mostrare la città alla famiglia, ma per vincere il suo 24esimo titolo dello Slam”.

Clijsters ha poi analizzato l’ottimo stato di forma di Karolina Pliskova, che ha vinto recentemente il WTA di Roma. “Penso che abbia la giusta personalità per raggiungere un grande risultato. È molto rilassata, gestisce bene i momenti difficili ed ha un’ottima squadra che la supporta. L’esperienza di Conchita Martinez è molto importante per lei”.