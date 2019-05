Ion Tiriac: "Tennis un business, la Davis ne è una dimostrazione"

In un'intervista a El Pais il proprietario del torneo di Madrid Ion Tiriac ha parlato dei tre fenomeni del tennis maschile e della nuova Coppa Davis. "Rafael Nadal non è un tennista, è uno sportivo mondiale.

Ciò che ammiro di più è la sua umiltà. Non l'ho mai visto fare cose pazze, mai visto piangere o lamentarsi... È un grande campione. Ma tutti si ritirano. Guardate il Real Madrid di Di Stefano.

Si è ritirato lui ma il Real è continuato a esistere. Nel tennis prima eravamo io, Rod Laver, Ken Rosewall, Roy Emerson, poi ci sono stati Nastase, Borg e Connors, una generazione straordinaria finita perché McEnroe e co.

erano in rampa di lancio. Ci sono stati Pete Sampras e Andre Agassi, i Fab Four e Federer che ha quasi inventato la palla da tennis e la racchetta. Il tennis è uno sport ma lo sport è un business. Guardate la Coppa Davis.

Come possono giocare 18 squadre nello stesso posto in una settimana? Avranno 18 spogliatoi? Come puoi giocare una sfida di Coppa Davis in un campo da 1.500 posti? Soldi, soldi, soldi. L'ITF si è venduta in un modo vergognoso.

Tre miliardi di dollari... Dateli a me e sono capace di organizzare il miglior torneo di tennis al mondo. Pique e gli altri non capiscono di tennis"