Osaka ricaricata da Nadal: "A Stoccarda ero tornata quella vera"

Naomi Osaka ha preparato il suo ritorno nel circuito Wta allenandosi nell'accademia di Rafael Nadal a Manacor, "un'esperienza straordinaria. Rafa ha parlato di tutto, è una persona meravigliosa, l'accademia è molto grande, tutti sono fantastici e ho visto molti talenti lì, un'esperienza molto bella"

La numero 1 del mondo, reduce dall'infortunio agli addominali che l'ha costretta al forfait a Stoccarda, arriva a Madrid ricaricata: "Le sensazioni sono buone in ​​questo momento. Ho potuto allenarmi senza sentire dolore.

Per fortuna, avrò un altro giorno in più per essere pronta perché sono reduce da giorni in cui mi sono allenata poco. La cosa principale era il riposo, recuperare bene, ma posso dire che le prospettive sono buone, perché non sento dolore "

Dopo il trionfo agli Australian Open la giapponese ha attraversato un piccolo momento di crisi, che sembrava passato a Stoccarda prima dello stop: "Sono tornata molto vicina al livello che ho fatto vedere in Australia.

Ho giocato bene, mi sono divertita e non vedo l'ora di tornare a correre" Naomi vive in modo curioso il suo nuovo ruolo di donna da battere: "Mi sento giovane e veterana allo stesso tempo. Dovrò lavorare sodo per imparare a gestire tutte le emozioni che si stanno verificando nella mia carriera.

Io amo il relax, isolarmi da tutto e giocare a tennis, ma non credo che potrò più godere di questo lusso. Ho una strana sensazione nel vedere tutte quelle ragazze nate nel XXI secolo. fino a poco tempo fa ero nella loro situazione!

Ora voglio solo vincere, sono molto orgogliosa di tutto ciò che ho fatto negli ultimi tempi, ma non posso lasciare che rallenti la mia carriera" Finora Madrid è stato un torneo stregato per la nipponica, che però avverte: "Sfortunatamente, non sono mai riuscita a giocare bene qui. Ho giocato tre partite e ne ho vinta solo una, nelle qualificazioni del 2016, ma aspiro a conquistare il titolo"