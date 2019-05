Dominic Thiem: "Il Roland Garros è il mio grande obiettivo"

Dominic Thiem sta disputando un ottimo 2019. Il tennista austriaco ha vinto il suo primo Masters 1000 ad Indian Wells, in finale contro Roger Federer, e trionfato a Barcellona dopo aver sconfitto in semifinale Rafael Nadal.

Thiem ha rilasciato interessanti dichiarazioni durante un’intervista a Der Standard. “È vero che Rafa non è nella sua miglior forma, ma è ancora il favorito in tutti i tornei sulla terra, incluso il Roland Garros” , ha dichiarato l’attuale numero cinque del mondo.

“Devo mantenere il livello offerto la scorsa settimana a Barcellona se voglio avere delle opportunità di fare qualcosa di grandioso al Roland Garros. I campi di Parigi si adattano molto bene al mio tennis. Amo questo torneo, ho giocato bene negli ultimi tre anni e spero di continuare così.

Il Roland Garros è il mio più grande obiettivo” Thiem ha poi parlato del suo ex allenatore Gunter Bresnik e del prossimo torneo da affrontare a Madrid. “Gunter è un ragazzo fantastico, ci alleniamo insieme da 15 anni e abbiamo fatto grandi cose.

Ma penso che, come in tutti gli sport, è impossibile restare per sempre con la stessa persona. Ad un certo punto devi prendere altre decisioni e provare qualcosa di nuovo. Con l’arrivo di Massú ho imparato tante cose nuove e penso che sia una cosa fondamentale nel tennis per continuare a migliorare.

Giocherò Madrid con molta fiducia. Quando vinci un torneo, giochi quello successivo con molta sicurezza, ma bisogna essere comunque cauti. Madrid è un torneo che si adatta molto bene al mio stile di gioco e questa mi conferisce fiducia.

Ci saranno Federer, Novak Djokovic, Nadal e Alexander Zverev; bisognerà dare il massimo in ogni partita”.